Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Ответственность за сохранность газона на «Ростов-Арене» после концерта российского исполнителя Василия Вакуленко (Басты) взял на себя собственник спортивного объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области 5 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Баста

«ФГУП «Спорт-Ин» (балансодержатель стадиона) предложена стандартная технология с использованием специального покрытия на период проведения концертного мероприятия, благодаря которой ущерб состоянию газона будет минимизирован. Кроме того, на поле будет проведен ряд агрономических мероприятий по восстановлению и поддержанию травяного покрытия», — сообщили в ведомстве.

Независимые эксперты поддерживают предложение компании и отмечают, что претензий к состоянию покрытий на стадионах, принимающих выступления исполнителей, не поступало.

«В случае предоставления Министерством спорта РФ (учредитель ФГУП «Спорт-Ин») гарантий по использованию специального покрытия при проведении концерта и полное восстановление газона (в случае нанесения ему ущерба) за счёт собственных средств к следующему матчу (6 октября) правительство Ростовской области окажет содействие в проведении концерта Басты», — отметили в министерстве.

Ранее ростовский Баста прокомментировал ситуацию, которая складывается вокруг его выступления на «Ростов-Арене». По его словам, в проектной документации детально прописаны правила эксплуатации футбольного поля в случае развлекательных мероприятий. Василий Вакуленко посетовал, что за каждый концерт в Ростове-на-Дону ему приходится буквально биться. Всему виной — проблемы с организацией.

ИА REGNUM напоминает, 4 сентября футбольный клуб «Ростов» выступил заявил о том, что домашний матч против «Уфы» может стать последним для жёлто-синих на стадионе «Ростов-Арена». Причиной этому является предстоящий концерт рэпера, намеченный на 29 сентября. В клубе уверены, что после выступления артиста газон спортивного объекта серьёзно пострадает.