Санкт-Петербург, 5 сентября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Первый камень в основании нового музейно-выставочного комплекса (МВК) «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной заложат 8 сентября 2018 года. Об этом сообщил 5 сентября генеральный директор «Центра выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оборона Ленинграда

Церемония в день 77-й годовщины начала блокады начнется в 13:00 в точке, где будет центр будущего здания. Закладной камень привезут с Невского пятачка, где шли самые ожесточенные бои за Ленинград.

Заместитель директора по музейной и выставочной деятельности Центра Милена Третьякова заметила, что на Смольной набережной появится не просто музейная экспозиция, а совершенно «уникальный институт памяти». Главным подразделением станет научно-исследовательский центр, который будет впервые с советского времени вести в городе целенаправленную работу по сбору, выявлению, атрибуции по теме обороны и блокады Ленинграда.

«Мы хотим раскрыть максимально полную картину, расширяем географические и временные рамки нашего рассказа о блокаде Ленинграда», — добавила она. Для этого специалисты сотрудничают не только с российскими, но и зарубежными архивами — финскими и немецкими. Так, уже переведены два немецких дневника того времени.

«Мы начинаем рассказ с предвоенной картины Ленинграда, чтобы посетитель понимал ценность города, почему его надо было защищать, что это был крупнейший промышленный центр страны. Говорим очень подробно об истории Ленинградской битвы, о том, что такое военная наука, чтобы каждый понимал, что танки, как и булки, не растут на деревьях», — сказала Третьякова.

Отдельное внимание будет уделено «истории смертного времени», когда 1 млн ленинградцев погиб, но 1 млн и выжил. Впервые музей будет рассказывать об оккупации Ленинградской области, впервые появится зона, которая будет посвящена жизни людей в эвакуации.

«Мы уже сейчас разработали специфическую вещь: на исторической картине событий у нас будет действовать порядка 200 героев экспозиции, реальные жители и защитники города. Они имеют имена и фамилии, биографии, дневники и воспоминания — все, что они будут рассказывать о себе, будет подтверждено документами. Собираем коллекцию, есть уже около 700 предметов, у нас около 6 дневников, которые раньше не видели исследователи», — заметила Милена Третьякова.