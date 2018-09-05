Москва, 5 сентября, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Банк России выпустил в обращение сегодня, 5 сентября, пять новых памятных монет из драгоценных и недрагоценного металлов. Среди них серебряная монета номиналом три рубля, посвященная 200-летию города Грозного.

Cbr.ru Монеты

Тираж памятной юбилейной монеты составит всего две тысячи штук. На ее оборотной стороне изображена мечеть «Сердце Чечни» на фоне комплекса высотных зданий «Грозный-Сити» и гор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года Центробанк выпустил в обращение монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, посвященную городу Грозный. Ее тираж составил около 10 млн штук. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба города Грозного. По окружности сделаны надписи: в верхней части — «Города воинской славы», в нижней — «Грозный».

Напомним, 5 октября 2018 года столица Чечни отмечает свой 200-летний юбилей. Празднование будет проводиться на государственном уровне. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

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