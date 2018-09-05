Тверь, 5 сентября, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Завершение работ по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к поселку Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» даст Тверской области возможность выйти на новый уровень организации туризма. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил губернатор Игорь Руденя, который 5 сентября ознакомился с ходом работ на площадке строительства. Вместе с главой региона здесь побывали также руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» и ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с ходом работ по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к поселку Шоша»

«Мы считаем, что это успешный проект, системная работа в этом направлении нас приближает к самому главному — развитию региона в лучших европейских стандартах. Завершение работ по реконструкции дороги дает возможность выйти на другой качественный уровень инфраструктуры и организации туризма», — отметил Игорь Руденя.

Олег Сафонов, в свою очередь, подчеркнул, что в регионе дан старт развитию очень перспективного курортного направления и констатировал: благодаря уже принятым мерам турпоток в регионе только в 2018 году уже вырос на 20%, и это не предел.

«Сейчас разработана новая федеральная целевая программа, Тверская область уже предложила интересный проект «Волжское море» для участия в ней», — добавил глава Ростуризма.

Региональная автодорога первого класса расположена на территории туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» в Конаковском районе. Она ведет к развивающейся жилой застройке в деревне Мокшино, а также обеспечивает связь между несколькими населенными пунктами района и выход на федеральную трассу М-10.

Ремонт «Подъезда к Шоше» начался в 2016 году в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Было реконструировано более 600 погонных метров дороги. На втором этапе было реконструировано 570 погонных метров, число полос было расширено до четырех. Сейчас близятся к завершению работы в рамках третьего этапа реконструкции, на участке732 метра. В ходе работ был построен новый мост через реку Дойбица протяженностью 88,3 погонных метра. Работы по его возведению уже завершены. Общая стоимость работ составила около 500 млн рублей — средства областного и федерального бюджетов.