Ростов-на-Дону, 5 сентября, 2018, 12:52 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стоимость бензина и дизельного топлива продолжает расти. Это следует из доклада, опубликованного Ростовстатом.

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Специалисты информируют о том, что средняя цена за литр дизельного топлива в городе-миллионнике сформировалась на уровне 43,72 рубля (в январе — 39,2 рубля). Стоимость одного литра бензина марки АИ-92 достигла 42,77 рубля (в январе — 39,30 рубля), литр горючего марки АИ-95 обойдётся в среднем в 46,10 рубля (в январе — 42,56 рубля), литр топлива марки АИ-98 стоит в среднем 50,47 рубля (в январе — 46,46 рубля).

ИА REGNUM напоминает, что средняя стоимость бензина марки АИ-92 в мае 2018 года составляла 40,22 рубля за литр, АИ-95 — 43,32 рубля. Цена на дизельное топливо тогда выросла до 40,64 рубля. Больше всего к маю подорожало горючее марки АИ-98 — до 47,69 рубля.

Как ранее сообщала глава Ростовстата Марина Самойлова, в Ростовской области цена на бензин перестала расти только в дни проведения ЧМ-2018.

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