Москва, 5 сентября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Граждане России за прошедшие 12 лет на 40% меньше стали употреблять спиртных напитков, заявил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

Владимир Маковский. В пивной

Несмотря на то, что ведомство внесло большой вклад в снижение потребления алкоголя в России, отметил Алешин, жители страны по-прежнему употребляют много «горячительных» напитков.

«Вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом», — цитирует РИА Новости слова главы Росалкогольрегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2017 года руководитель департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай заявил, что удельное потребление алкоголя в России за десять лет снизилось на 42,8%.

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