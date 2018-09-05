Донецк, 5 сентября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. ВСУ подготовили 12 тыс. человек для наступления на Донбасс на мариупольском направлении, заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 4 сентября «Донецкое агентство новостей».

Прыжок «зверя»

По его словам, украинский генштаб уже разработал план захвата Донбасса. За пять суток ВСУ планируют дойти до границы с Россией, а на захваченной территории добровольческий полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отряды украинской армии будут проводить зачистки.

Однако, заверил Басурин, ДНР полностью готова отразить нападение украинских боевиков.

Напомним, ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что ВСУ сознательно завышают свои потери, чтобы накалить обстановку на фронте.