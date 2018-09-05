Москва, 6 сентября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, в Волгограде спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Собрания Исламского Совета Ирана Али Лариджани проведут первое заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского Совета (Меджлисом) Исламской Республики Иран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе нижней палаты парламента.

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В состав комиссии от Госдумы вошли в том числе вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, председатели ряда профильных комитетов — по международным делам Леонид Слуцкий, по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по энергетике Павел Завальный, по транспорту и строительству Евгений Москвичев, по аграрным вопросам Владимир Кашин, по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, а также координатор депутатской группы по связям с парламентом Ирана Геннадий Скляр.

Парламентариям двух стран предстоит выработать механизмы взаимодействия на уровне комиссии и профильных комитетов, наметить план дальнейшей работы по унификации национальных законодательств в рамках углубления двустороннего взаимодействия.

В рамках парламентских консультаций состоится встреча Володина с Лариджани. Стороны намерены обсудить вопросы межпарламентского взаимодействия на различных площадках по проблемам региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркоугрозой, а также межрегионального экономического взаимодействия.

Комиссия, решение о создании которой было принято в ходе официального визита делегации Госдумы во главе с Володиным в Иран (9 апреля 2018 года), призвана содействовать расширению и углублению двустороннего сотрудничества России и Ирана. Регламент Комиссии предусматривает регулярные парламентские консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в таких областях, как энергетика, транспорт, промышленность, наука, образование, обмен технологиями, туризм, а также вопросы безопасности.