Ростов-на-Дону, 4 сентября, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» выступила с заявлением о том, что домашний матч против «Уфы» может стать последним для жёлто-синих на стадионе «Ростов-Арена». Причиной этому является предстоящий концерт рэпера Василий Вакуленко (Басты), который намечен на 29 сентября, сообщает ИА REGNUM.

Скриншот страницы Instagram@bastaakanoggano Баста

«Вопреки всем опасениям и возражениям руководства футбольного клуба «Ростов», компания «Спорт-Ин», осуществляющая управление «Ростов-Ареной», приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле. В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов-Арены» серьёзно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей», — подчеркнули в клубе.

В качестве примера приведены футбольные арены в Грозном, Санкт-Петербурге, Дюссельдорфе (Германия), Лондоне (Англия). Из-за проведения концертов состояние газонов на спортивных объектах оставляет желать лучшего.

«В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2», — уточнили в пресс-службе жёлто-синих.

ИА REGNUM напоминает, что концерт Басты в Ростове-на-Дону был назначен на 23 сентября. Афиши были расклеены задолго до принятия расписания футбольных матчей РПЛ. В связи с тем, что в этот же день состоится матч между «Ростовом» и «Уфой», выступление перенесли на неделю. Стоит отметить, что билеты на концерт поклонники творчества Басты раскупили ещё в июле.