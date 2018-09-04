Тель-Авив, Израиль, 4 сентября, 2018, 22:40 — ИА Регнум. В Израиле полмиллиона абонентов сети «Пелефон» остались утром 2 сентября без мобильной связи из-за технического сбоя. Мобильная связь и интернет были недоступны абонентам целые сутки. Как сообщает израильский информационный портал Ynet, профилактические работы по устранению неисправностей продолжаются до сих пор. В руководстве «Пелефон» извинились за неполадки и заверили, что компания возместит ущерб всем абонентам, оказавшимся без связи. Однако, когда и в какой форме клиенты компании смогут получить компенсацию, пока не сообщалось.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Связь

На сегодняшний день «Пелефон» предоставляет услуги связи более чем 2 миллионам абонентов, что составляет почти четверть населения страны. От технического сбоя пострадали 20% клиентов компании.