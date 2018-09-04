Киев, 4 сентября, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Улицы, посвященной американскому сенатору Джону Маккейну, в ближайшее время не будет, поскольку это противоречит закону, заявил директор Института города Александр Сергиенко, сообщило 4 сентября издание «Апостроф».

Mr.Rosewater Маккейн на Майдане в 2014

Эксперт рассказал, что в феврале 2018 года Киевсовет запретил называть улицы именами людей, умерших за последние два года.

«Нужно отменять мораторий, а на это Киевсовет вряд ли пойдет, поскольку есть веские причины для временного запрета переименований. Поэтому с данной инициативой президенту придется немного повременить», — рассказал Сергиенко.

При этом сам эксперт считает, что в Киеве должна быть улица Маккейна, а имена советских героев следует вычеркнуть из названий.

«По моему мнению, нужно пересмотреть вопрос относительно всех улиц в честь «героев», которые были нам навязаны во времена «совка»: вся тогдашняя история была построена на мифах и лжи», — отметил Сергиенко.

Напомним, 3 сентября президент Украины предложил переименовать улицу в честь «героя Украины» сенатора Джона Маккейна, умершего 25 августа в возрасте 81 года. Инициатива Порошенко была высмеяна в социальных сетях.

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