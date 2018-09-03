Улица Маккейна: украинские блогеры предлагают Порошенко не мелочиться

Киев, , 17:10 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать одну из киевских улиц в честь Джона Маккейна. Официальное обращение направлено в киевский городской совет в понедельник, 3 сентября, сообщила представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

Предполагается, что переименована будет улица Ивана Кудри, названная в честь советского разведчика, героя СССР. Кудря, уроженец полтавской губернии, в период нацистской оккупации Киева руководил разведывательно-диверсионными группами и был казнен нацистами в конце 1942 года.

Выбор улицы неслучаен, отмечает журналист Андрей Манчук:

«Весьма символично, что в его (Маккейна — прим.) честь переименуют улицу, которая носила название героя антинацистского сопротивления».

Также наблюдатели предлагают Порошенко «альтернативные варианты»: в честь Маккейна можно назвать более известную улицу или даже целый город.

«Зачем переименовывать улицу Ивана Кудри? Переименовывайте сразу улицу Банковую. «Президент поехал к себе на Маккейна» — красиво звучит», — написал депутат Верховной рады, экс-глава Харьковской области Михаил Добкин.

«Можно для того, чтобы всем понравиться, переименовать Макеевку, добавив одну букву «к». И легче воспримется, и не улицу в Киеве переименовываешь в честь Маккейна, а целый город на Донбассе. Сильно. Мощно. Все оценят и «партнеры» скажут: «Мы вами гордимся». Погладят по загривку», — иронизирует медиаэксперт Анатолий Шарий.

Характерно, что Порошенко предложил именно переименовать улицу, отметил продюсер Сергей Коннов:

«Наш генералиссимус мог бы предложить назвать именем своего героя Маккейна новый украинский авианосец или подводную лодку. Но чего нет, того нет. Поэтому будет улица. Конечно же, не новая. Просто переименуют что-то из уже готового».

Писатель Макс Бужанский в свою очередь предлагает Порошенко не останавливаться на полпути:

«Лично я бы не мелочился и сразу установил бы конную статую Маккейна на авианосце с надписью «Основателю и освободителю Киева». Что ни строй, получается Ленин. Одна радость — Шевченко может вздохнуть спокойно. Не до него».