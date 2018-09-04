Санкт-Петербург, 4 сентября, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать иск о запрете распространения художественного фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия Николай и Матильда

В иске к ООО «Творческо-производственное объединение «РОК» (владелец фильма) гражданин Руслан Алиев требовал прекратить дальнейшее распространение фильма путем уничтожения его копий, удалить копии из интернета и взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Как сообщили 4 сентября в судебной пресс-службе Петербурга, причиной отказа в рассмотрении стало то, что исковое заявление подано в защиту интересов социальной группы и умершего лица при отсутствии доказательств права на предъявление такого иска.

Напомним, по мнению истца, «Матильда» порочит честь и достоинство социальной группы «православные», в которую входит истец, а также честь и достоинство Николая Романова.

Однако Алиев не представил документы, подтверждающие наличие у него права на предъявление требований от православных граждан.

А за защитой права частной жизни гражданина в случае его смерти могут обращаться только дети, родители и вдова (вдовец).

Напомним, фильм «Матильда» в 2017 году оказался в центре одного из сильнейших скандалов в российской киноиндустрии.