Джизак, Узбекистан, 4 сентября, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Китайские инвесторы построят в Джизакской области Узбекистана несколько цементных и кирпичных заводов, сообщает 4 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на государственный комитет по инвестициям.

Соответствующее соглашение подписала китайская компания Heangshui Decheng Machinery and Equipment Co. Ltd. Компания также планирует построить в области производство базальта, гостиницу, теплицу и птицефабрику.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Джизакской области Узбекистана состоялся международный экономический форум, в ходе которого было подписано 28 инвестиционных соглашений на общую сумму $600 млн.