Курск, 4 сентября, 2018, 18:59 — ИА Регнум. В Курской области завершены восстановительные работы в месте аварии на газопроводе в Курской области, сообщает 4 сентября региональное управление МЧС.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газ. Вентиль. Газовая труба

По предварительным данным, из-за повреждения газопровода без газоснабжения оставались свыше 107 тыс. человек, в частности 43 тыс. жителей города Железногорск и еще 26 населенных пунктов.

Причиной аварии стал разрыв трубы на газораспределительной станции в населенном пункте Пасерково. По некоторым данным, это произошло из-за коррозии стенок трубопровода.