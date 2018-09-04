Астана, 4 сентября, 2018, 18:48 — ИА Регнум. С 2019 года в Казахстане будет внедрена сдельная оплата труда врачей общей практики, что позволит повысить уровень заработной платы врачей первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) на 20%, сообщает 4 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на министра здравоохранения республики Елжана Биртанова.

Врач и деньги

По его словам, финансирование ПМСП за счет фонда социального медицинского страхования будет ограничено пределами прикрепленного населения, не более 1700 человек на один участок.

Министр добавил, что планируется внедрить расширенный профиль врачей общей практики, передав им полномочия от профильных специалистов. Мера будет реализована за счет совершенствования подготовки врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что минздрав республики должен проконтролировать работу по размещению поликлиник на первых этажах новых строящихся домов.