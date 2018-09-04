Армянск, Крым, 4 сентября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Крым ищет виновных в ситуации, сложившейся в Армянске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства РК по итогам заседания оперативного штаба 4 сентября.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Дым из трубы

«Прокуратура проведёт расследование и разберётся, есть ли в данном случае вина должностных лиц и могли ли ими быть предприняты предупреждающие меры. Виновные понесут заслуженное наказание», — прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее жители Армянска и Красноперекопского района сообщили в соцсетях о химическом выбросе. Люди жаловались на самочувствие и рассказывали, что крыши домов, автомобили, деревья внезапно оказались покрыты маслянистым налетом. Прокуратура тогда сообщила о начале проверок на трех предприятиях, которые могут быть виновниками выброса.

30 августа в правительстве РК заявили, что причиной выброса стал кислотонакопитель, используемый филиалом ООО «Титановые инвестиции»: из-за жары от него начали подниматься испарения. 4 сентября было принято решение остановить работу предприятия на две недели, из города вывозят детей.