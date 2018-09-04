Симферополь, 4 сентября, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в законодательство республики будут внесены изменения, которые позволят сохранить крымские льготы женщинам до 1968-го года рождения и мужчинам до 1963-го года рождения. Об этом Аксенов написал сегодня, 4 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook.

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Аксенов напомнил, что президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам России в связи с готовящейся пенсионной реформой предложил регионам принять меры дополнительной социальной поддержки граждан до их выхода на пенсию в связи с повышением пенсионного возраста.

По словам Аксенова, Совет министров Крыма готовит соответствующий законопроект, которым будут внесены изменения в действующее региональное законодательство, после чего льготы будут предоставляться не по достижению пенсионного возраста, который будет повышен, а при достижении фиксированного возраста — для мужчин это 60 лет, для женщин — 55 лет.

Льготы будут действовать в переходный период: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Аксенов напомнил, что льготы, в частности, дают право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте в пределах республики без ограничения количества поездок.

Для ветеранов труда, ветеранов труда Крыма и ветеранов военной службы сохранятся дополнительные меры социальной поддержки.

«Это: ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей; преимущественное право на установку квартирных телефонов, на вступление в жилищно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества», — напомнил Аксенов.