Мурманск, 4 сентября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Бывший министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова скоро окажется на скамье подсудимых — расследование уголовного дела, возбужденное в отношении нее, завершено. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Murmansk.sledcom.ru Дом Эльвиры Макаровой

Напомним, Макарова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Предварительным расследованием установлено, что Макарова, занимавшая различные должности в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области, в июне 2015 года «узаконила» в лесопарковой зоне Мурманского лесничества в дачном поселке «Родничок» дачу, фактически принадлежащую её семье.

После возбуждения уголовного дела министр экологии Эльвира Макарова была уволена со своего поста по дискредитирующим обстоятельствам.

Напомним, дело Макаровой — не единственное пятно на репутации нынешнего правительства Мурманской области. В настоящее время также расследуется уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Игоря Бабенко, а также двух сотрудников управления по обеспечению деятельности регионального правительства, Георгия Благодельского и Эдуарда Никрашевского, задержанных прошлой осенью по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах с использованием служебного положения.

После возбуждения уголовных дел пошли слухи о скорой отставке губернатора области Марины Ковтун. Но даже после открытых заявлений адвоката опальных замов о том, что Ковтун — главный виновник дела и ее нужно вызвать на допрос, кресло под главой региона не пошатнулось.