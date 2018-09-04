Москва, 4 сентября, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Законопроект о запрете передавать фискальные данные за пределы РФ внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с первым зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмилой Боковой, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Авторы инициативы предлагают усилить защиту фискальных данных, обрабатываемых в РФ. Речь идет об обработке данных обо всех расчетах и платежах, проведенных через контрольно-кассовую технику.

Так, согласно законопроекту, в база фискальных данных, в которой записываются и сохраняются все полученные оператором документы, должна находится на территории РФ. Таким образом, авторы инициативы предлагают запретить передавать фискальных данные оператором, находящимся на территории другого государства, органу власти иностранного государства, а также иностранным физическим и юридическим лицам.

«С целью сохранения фискальных данных и обеспечения гарантий национальной безопасности от воздействия внешних угроз передача фискальных данных на территорию иностранного государства должна быть ограничена лишь исключительными случаями», — отмечают авторы законопроекта.

Такими случаями могут стать обязанность оператора передавать клиенту чек или отчетность, которая предусмотрена договором. Во всех остальных случаях данные не должны покидать территорию РФ.