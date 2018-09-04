Осака, Япония, 4 сентября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Вызванные тайфуном «Джеби» проливные дожди стали причиной затопления международного аэропорта Кансай в городе Осака на западе Японии, сообщает 4 сентября NHK.

tpsdave Ураган

По данным телеканала, затопленным оказались места для стоянки самолетов, а также взлетно-посадочная полоса. Ущерба воздушной гавани нет, поскольку руководство аэропорта заранее отменило все рейсы, воздушных судов в момент дождей не было.

Напомним, ранее в Японии отменили более 600 авиарейсов в связи с приближением тайфуна «Джеби».

Ожидается, что тайфун достигнет островов Сикоку и Хонсю. Синоптики предупредили о его влиянии на Приморский и Хабаровский края.