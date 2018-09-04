Владивосток, 4 сентября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Ситуация в Приморском крае критическая — интенсивные осадки привели к подъему уровня рек выше критических отметок. Несколько населенных пунктов оказались отрезаны в прямом смысле от «большой земли», с ними нет никакой связи, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Во многих муниципалитетах 4 сентября отменили занятия в школах. Дожди продлятся до 6 сентября. Стихия сместится на Хабаровск, Сахалин и Камчатку, прогнозируют синоптики.

Vladnews.ru Остатки от автомобильного моста в Надеждинском районе

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Большая вода с разрушительной силой нанесла ущерб практически по всей территории края. Особенно пострадали восемь муниципалитетов, со многими селами нет связи.

Краевые трассы, межмуниципальные дороги размыты, мосты снесены, а уцелевшие —разрушены. Всего затоплено более 20 дорог различного значения. Введён режим ЧС регионального уровня.

В пресс-службе администрации Приморья, ГО и ЧС мониторят ситуацию и оповещают о всех подтоплениях и перекрытых дорогах.

Так, за прошедшие сутки во Владивостоке выпало 118 мм осадков — более 88% от месячной нормы. В связи с этим был произведен плановый сброс воды с Пионерского и Богатинского гидроузлов, что вызвало подтопление дачных участков в пойме реки Богатой, в районе улиц Шкотовской и Угрюмова. Мобильные бригады расчищают завалы деревьев на дорогах.

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В Надеждинском районе (центральная часть Приморья) потоки воды снесли автомобильный мост — единственную связь с посёлком Ключевым.

Затоплены дороги Уссурийского городского округа, Лазовского и Михайловского районов.

Особо критическая ситуация наблюдается на временном месте через реку Лобога в Смоляниново, здесь уровень воды поднялся до критического.

«На месте дежурит техника Примавтодора, которая начнет восстановление сразу после спада воды. Объезд осуществляется по трассе Шкотово — Партизанск. Также нет проезда в село Кроуновку и на дороге Борисовка — Линевичи Уссурийского городского округа. Затоплен проезд в село Васильевку Михайловского района, есть проезд со стороны объездной дороги», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Дополнительные спасательные силы брошены на север Приморья — в Дальнегорск и Терней.

Как пояснили в краевой администрации, средства на ликвидацию последствий тайфунов и циклонов будут учтены в осенней корректировке регионального бюджета.

В муниципалитетах продолжается сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения. Поддержку уже получили 88 одиноких пенсионеров, инвалидов и около 300 семей из Уссурийского городского округа и других муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливневые дожди начались в Приморье в середине августа и идут ежедневно с разной интенсивностью. Тайфуны и циклоны не дают специалистам возможности вовремя справляться с ситуацией.