Приморье готовится отразить новый напор водной стихии — циклон и тайфун

Владивосток, , 09:57 — REGNUM Приморье вновь накрыл циклон, в этот раз тропический. По данным Примгидромета, в регионе объявлено штормовое предупреждение, стихия движется из Китая. Помимо циклона, 4 сентября ожидается выход на север Японского моря тайфуна JEBI, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В столице Приморья и в крае идут сильные ливни, которые продолжатся до 6 сентября. Синоптики прогнозируют усиление ветра и высокие волны до 6 метров. Возможен подъем уровня воды в портах восточного побережья до критических отметок.

Также регион готовится к подъему воды в реках — интенсивные дожди приведут к паводкам на большей части края, разливам.

«На отдельных участках рек центральных районов вероятны паводки категории опасного явления. В Уссурийске ожидаются сильные дожди с количеством 15 мм», — пояснили специалисты.

В субботу 8 сентября и в воскресенье 9 сентября установится ясная, но уже по-осеннему прохладная погода.

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Как сообщало ИА REGNUM, редкий год случается, чтоб Приморье не находилось во власти тайфунов и циклонов разной степени мощности. И каждый раз стихия наносит значительный ущерб региону. Так, прошедшие в середине августа ливни еще не дали просохнуть городам и селам, как надвигаются очередные разрушительные дожди и ветра. Надолго приморцам запомнился тайфун «Лайнрок», который буквально смыл многие населенные пункты, снёс мосты и дороги. Люди до сих пор подают иски в суды на возмещение ущерба.