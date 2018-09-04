Москва, 4 сентября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. В отношении должностных лиц Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, по вине которых инвалиды не смогли вовремя получить положенные им госуслуги или лекарства, могут ввести штрафы в Российской Федерации. Соответствующие изменения внести в Кодекс об административных правонарушениях предложил Минтруд РФ, пишет газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Из проекта следует, что тем сотрудникам, которые вовремя не передали сведения в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ), будет грозить взыскание в размере от 10 до 20 тыс. рублей. В случае повторного нарушения должностных лиц предлагается штрафовать на 20−30 тысяч.

Отмечается, что для предоставления государственных и муниципальных услуг по обеспечению инвалидов льготами используют данные Федерального реестра инвалидов с 2018 года.

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