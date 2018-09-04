Великий Новгород, 4 сентября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал инициативу Новгородского общества любителей древности об установке памятника на месте находки первой берестяной грамоты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Ольга Ларина ИА REGNUM Памятный знак на месте находки первой берестяной грамоты в Великом Новгороде

Предложение прозвучало на встрече губернатора с представителями общества 3 сентября. Участники встречи отметили, что сейчас на месте находки первой берестяной грамоты стоит постер, «несоответствующий исторической значимости события».

«Насколько я знаю, проект памятника уже есть. Думаю, нам действительно нужно достойно оформить место, где нашли первую берестяную грамоту», — заявил Андрей Никитин.

Напомним, первая в мире берестяная грамота была найдена 26 июля 1951 года на Неревском археологическом раскопе в Новгороде, в слоях XIV—XV веков. Нашла её новгородка Нина Акулова, которая пришла на раскоп в поисках заработка. По научным расчётам, в культурном слое Великого Новгорода сохраняется около 20 тыс. берестяных грамот, из которых к 2018 году найдено 1111. Берестяные грамоты археологи находили и в других городах России, Украины и Белоруссии, но число обнаруженных там текстов на бересте значительно меньше, чем в Новгороде.

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С 2011 года в Великом Новгороде в день находки первой берестяной грамоты официально отмечается День бересты.

Напомним также, что существующий сейчас памятный знак на улице Великой — двусторонний информационный щит — был установлен в 2006 году.

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