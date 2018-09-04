В Великом Новгороде появится памятник первой берестяной грамоте
Великий Новгород, 4 сентября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поддержал инициативу Новгородского общества любителей древности об установке памятника на месте находки первой берестяной грамоты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
Предложение прозвучало на встрече губернатора с представителями общества 3 сентября. Участники встречи отметили, что сейчас на месте находки первой берестяной грамоты стоит постер, «несоответствующий исторической значимости события».
«Насколько я знаю, проект памятника уже есть. Думаю, нам действительно нужно достойно оформить место, где нашли первую берестяную грамоту», — заявил Андрей Никитин.
Напомним, первая в мире берестяная грамота была найдена 26 июля 1951 года на Неревском археологическом раскопе в Новгороде, в слоях
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С 2011 года в Великом Новгороде в день находки первой берестяной грамоты официально отмечается День бересты.
Напомним также, что существующий сейчас памятный знак на улице Великой — двусторонний информационный щит — был установлен в 2006 году.
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