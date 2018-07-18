На раскопках в Старой Руссе нашли берестяную грамоту о соли

Старая Русса, Новгородская область, , 13:25 — REGNUM На Пятницком раскопе в Старой Руссе Новгородской области археологи нашли берестяную грамоту. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, фото находки опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook начальник Старорусской археологической экспедиции Елена Торопова.

Это — 49-я грамота, найденная на раскопках в Старой Руссе. По словам Тороповой, впервые с 2009 года археологи нашли не берестяной фрагмент, а целую грамоту в пять строк, в которой содержатся имена, а также единицы измерения массы. Археологи предполагают, что содержание грамоты может быть связано с измерением соли: соляные промыслы Старой Руссы являются одними из древнейших на Руси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде на Троицком раскопе в нынешнем сезоне найдены уже три берестяные грамоты, а всего с 1951 года их найдено уже 1105.

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