Среда, 18 Июля 2018 года
14:58:41 МСК

На раскопках в Старой Руссе нашли берестяную грамоту о соли

Наука

Это 49-я грамота, найденная в Старой Руссе. Всего в Новгородской области их найдено уже более 1100

Старая Русса, Новгородская область, 18 июля 2018, 13:25 — REGNUM  На Пятницком раскопе в Старой Руссе Новгородской области археологи нашли берестяную грамоту. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, фото находки опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook начальник Старорусской археологической экспедиции Елена Торопова.

Это — 49-я грамота, найденная на раскопках в Старой Руссе. По словам Тороповой, впервые с 2009 года археологи нашли не берестяной фрагмент, а целую грамоту в пять строк, в которой содержатся имена, а также единицы измерения массы. Археологи предполагают, что содержание грамоты может быть связано с измерением соли: соляные промыслы Старой Руссы являются одними из древнейших на Руси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде на Троицком раскопе в нынешнем сезоне найдены уже три берестяные грамоты, а всего с 1951 года их найдено уже 1105.

Читайте ранее в этом сюжете: Три новые берестяные грамоты найдены в Великом Новгороде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить