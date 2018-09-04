Махачкала, 4 сентября, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Дагестане. Авария произошла утром 4 сентября на 729 километре федеральной автодороги «Кавказ» в Кумторкалинском районе.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Погибший в автокатастрофе

По данным представителя МВД по региону, столкнулись автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следствия.

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Напомним, 21 августа на федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане произошла крупная автоавария с участием трех автомашин. Ее жертвами стали семь человек, в том числе трое детей, которые ехали в одной машине — «Ладе». Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с отечественным автомобилем, который в свою очередь столкнулся с еще одной машиной. Семь человек погибли на месте, еще пятеро были доставлены в городскую больницу Дербента.