МВД: Семеро погибших в ДТП в Дагестане ехали в одной машине

Махачкала, , 12:30 — REGNUM МВД Дагестана возбудило уголовное дело по факту крупной автоаварии, унесшей восемь жизней. Семеро погибших в результате ДТП, в том числе трое детей, ехали в одной машине — «Ладе». Во время столкновения с иномаркой погибли ее водитель и шестеро пассажиров, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как следует из сообщения МВД, автоавария произошла 21 августа в 20:30 на 917-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Недалеко от поселка Мамедкала водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой», а та в свою очередь столкнулась с еще одной машиной.

На месте происшествия сразу погибли водитель «Лады» и шестеро пассажиров. Ещё пятеро пострадавших были доставлены в городскую больницу Дербента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время число погибших увеличилось до восьми человек. В больнице скончалась еще одна пассажирка — 85-летняя женщина.

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