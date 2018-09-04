Казань, 4 сентября, 2018, 06:16 — ИА Регнум. Вкладчицу банкрота «Татфондбанка» обязали вернуть досрочно выплаченный вклад в размере 2 млн рублей, а чтобы не возникло соблазна невозврата, на вклад будут начисляться проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7,25% годовых «за период с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделки недействительной до даты его фактического исполнения». Арбитражный суд Татарии посчитал, что вкладчица «получила предпочтительное удовлетворение своих требований перед требованиями других кредиторов банка», так как «спорные банковские операции были совершены в условиях неплатежеспособности банка, менее чем за месяц до даты назначения в банке временной администрации». Деньги были выплачены за неделю до ввода временной администрации в ТФБ. Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С жительницей Татарии Зявгарьей М. банк заключил договор вклада 8 июля 2016 года, по нему гражданка разместила в банке 2 млн рублей, которые позднее сняла досрочно, а именно 2 декабря 2016 года. Причин, по которой вкладчица сняла деньги досрочно, в решении суда не указывается, как и не даётся оценка тому, могла ли знать простая клиентка-вкладчица об имеющихся у банка проблемах. Официально ЦБ РФ ввёл временную администрацию для ТФБ только 15 декабря 2016 года и тогда же установил «мораторий на удовлетворение требований кредиторов на срок три месяца, который действовал с 15.12.2016 года».

Конкурсный управляющий ТФБ в рамках формирования конкурсной массы в декабре 2017 года, то есть спустя год после фактической выплаты, потребовал признать сделку по досрочной выплате вклада недействительно и применить последствия этого — «взыскать с ответчика денежные средства в размере 2 000 000 рублей, восстановить задолженность ПАО «Татфондбанк» перед ответчиком в размере 2 000 000 рублей, в порядке применения последствий недействительности сделок должника, взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению по ключевой ставке Банк России в размере 7,25% годовых на сумму взысканных в конкурсную массу денежных средств за период с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделки недействительной до даты его фактического исполнения».

В качестве обоснования претензий истец указал, что ответчица «получила предпочтительное удовлетворение своих требований перед требованиями других кредиторов банка», так как на момент выплаты вклада банк уже был неплатежеспособен.

«Оспариваемые банковские операции были совершены вне рамок обычной хозяйственной деятельности должника, так как на момент их совершения ПАО «Татфондбанк» не исполнял платежные документы других клиентов вследствие недостаточности средств на корреспондентском счете. Отдельные платежи осуществлялись кредитной организацией в обход других ожидающих исполнения распоряжений клиентов», — уточняется в определении суда и добавляется, что «доказательств того, что распоряжения клиентов не исполнялись по иным причинам, не связанным с недостаточностью денежных средств, в материалы дела ответчиком не представлены».

В материалах суда также указывается, что «предполагается, что заинтересованное лицо знало о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, если не доказано обратное». Ответчица на рассмотрении не присутствовала, суд указал, что она извещена надлежащим образом. Соответственно, она также не доказала, что не знала о неплатежеспособности банка. Суд требование ТФБ удовлетворил полностью, придя к выводу, что «спорная банковская операция от 02.12.2016 года осуществлена с нарушением календарной очередности поступления платежных документов клиентов банка (в обход платежных поручений клиентов, ожидающих исполнения) и выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности, и требование заявителя о признании сделки недействительной подлежит удовлетворению».

Теперь, если Зявгарья М. не оспорит решение, оно вступит в силу, и она должна будет вернуть в банк те 2 млн рублей, что некогда внесла в него в форме вклада, но получила обратно досрочно.

Напомним, обанкроченный в апреле 2017 года «Татфондбанк», в котором на тот момент доля республики превышала 40%, к началу августа 2018 года задолжал своим кредиторам более 158 млрд рублей. Лицензии банк лишили в марте 2017 года, а в апреле признали банкротом, но финансовые сложности у ТФБ начались в декабре 2016 года. Помимо банкротного дела, на сегодня расследуется несколько уголовных дел, возбуждённых по факту хищения средств ТФБ. Фигурантом ряда из них проходит бывший глава банка Роберт Мусин.

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Конкурсный управляющий не оставляет надежды взыскать выплаченные в конце 2016 года теперь уже бывшим клиентам — физическим лицам вклады. Дело Зявгарьи М. не единственное в своём роде, подобных исков несколько десятков.

В мае 2018 года ТФБ попытался взыскать с одного из своих клиентов-физлиц из Саратова выплаченный до отзыва лицензии вклад в размере 3,789 млн рублей, а также проценты «за пользование чужими денежными средствами» за период с даты вступления решения в силу и фактического возврата клиентом их на счёт. В процессе представители банка ссылались на некую «скрытую картотеку» и что с момента выплаты прошло менее месяца до даты введения временной администрации, но тогда суд отказал в удовлетворении претензий ТФБ.

Ранее также судом выносились отказные решения.

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