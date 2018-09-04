Санкт-Петербург, 4 сентября, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Об этом 3 сентября сообщается на сайте клуба.

Biser Todorov Клаудио Маркизио

Итальянский игрок заключил контракт с «Зенитом» на два года. В санкт-петербургский клуб он перешёл в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что, помимо «Зенита», на игрока также претендуют «Спортинг», «Монако» и ПСЖ.

Напомним, Маркизио является воспитанником «Ювентуса». Он провёл 25 лет в системе клуба. В составе «старой синьоры» он стал семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии.

В составе сборной Италии Маркизио сыграл 55 матчей и забил пять голов, став вице-чемпионом Европы в 2012 году.