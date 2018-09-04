Москва, 4 сентября, 2018, 04:28 — ИА Регнум. Ситуация в Ливии — это катастрофа, созданная странами НАТО, сообщил 4 сентября член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Al Jazeera English Ливия

«Через семь лет после войны НАТО против Ливии в Триполи вновь стрельба с применением тяжелого оружия. Некогда стабильная страна с приличным уровнем жизни для арабского мира никак не выберется из хаоса, — написал Пушков. — Наглядное пособие по последствиям политики «смены режимов». Катастрофа в действии».

Напомним, хаос в Ливии наступил в ходе так называемой арабской весны, организованной в странах Африки и Ближнего Востока по инициативе США.

В ходе начавшейся в 2011 году гражданской войны страна фактически распалась: правительство контролирует только Триполи и его окрестности. В Ливии и сейчас продолжается война племен и террористическая активность.

Одной из вех войны в Ливии стало свержение президента страны Муаммара Каддафи и бомбардировки страны европейскими силами НАТО.