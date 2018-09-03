Санкт-Петербург, 3 сентября, 2018, 21:58 — ИА Регнум. На пешеходной Малой Садовой улице в центре Петербурга вечером 3 сентября зажгли свечи в память о детях и взрослых, погибших ровно 14 лет назад в Беслане (Северная Осетия) в результате ужасного по своей жестокости террористического акта.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Тогда преступниками, которые прикрывались политическими требованиями, была захвачена школа, людей три дня держали в заложниках, без еды и воды. А на третий день в школе произошли взрывы принесенных террористами бомб и начался штурм здания «силовиками».

…Акцию памяти в Петербурге организовали представители одного из молодежных движений. Они зажгли 334 свечи — по одной за каждого погибшего в сентябре 2004 года — и выложили их в слово «Беслан», а также развернули плакат с портретами погибших.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Дарья Драй ИА REGNUM Акция памяти жертв трагедии в Беслане

Как отметил корреспондент ИА REGNUM, на акцию пришло около ста человек. К ней присоединялись и обычные прохожие, они останавливались, чтобы импровизированной минутой молчания отдать дань памяти. Среди таких прохожих были и иностранцы.

Дарья Драй ИА REGNUM Зажигание свечей

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане, пришедшие на акцию памяти жертв в Беслане

Некоторые, в основном молодые люди, просто не знали что случилось в Беслане 14 лет назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Прохожие

Многие горожане пришли к месту акции с цветами и положили их рядом со свечами.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи и цветы в память об погибших

На Малой Садовой дежурила полиция, никаких инцидентов не было.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко почтил память жертв теракта в Беслане. Он принял участие в акции памяти в Малоохтинском парке, где установлен памятник «Детям Беслана».