Нью-Дели, 3 сентября, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Индийский телеканал NDTV опубликовал материал под названием «На американо-индийских переговорах на этой неделе есть две огромных точки преткновения». Речь идет о возможном введении США санкций против Индии, если страна существенно не сократит закупки нефти у Ирана и не отменит запланированную на 6 миллиардов долларов закупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Министр обороны США Джеймс Мэттис и государственный секретарь Майкл Помпео едут в Дели, чтобы заключить новое соглашение о сотрудничестве в области обороны между Индией и США. Это первая встреча в формате 2+2, она состоится 6 сентября. С обеих сторон будут участвовать министры обороны и министры иностранных дел.

Индийский высокопоставленный источник на условиях анонимности заявил NDTV, что страна почти завершила заключение сделки с Россией по С-400 и намерена двигаться дальше. Эта позиция будет доведена на предстоящих переговорах до США.

Ранее в середине июля министр обороны Индии заявила, что Индия и Россия близки к заключению сделки по С-400, и что страна продолжит сделку, добавив, что новый закон США CAATSA («О противодействии противникам Америки через санкции») не является обязательным для Индии.

Следует отметить, что США не могут действовать в отношении Индии в ультимативном плане.

Объемы продаж оружия США и связанных с ним комплектующих и запчастей, а также материально-технической поддержки Индии очень значительны. Они увеличились до примерно 15 миллиардов долларов в 2018 году. А в 2008 году это был ноль. Продажи могут вырасти еще на 3 миллиарда долларов к 2019 году. Есть перспектива по организации производства истребителей F-16 корпорации Lockheed Martin в Индии.

В прошлом месяце Индия одобрила две значительные военные закупки у США: покупку ракетной системы класса «земля-воздух» стоимостью 1 миллиард долларов, разработанную компанией Raytheon, и сделку на сумму 2 миллиарда долларов по приобретению 24 вертолетов для своих ВМС от компании Lockheed.

Кроме того, США рассчитывают на Индию в своем противостоянии с Китаем. Именно поэтому Тихоокеанское командование США было переименовано в Индо-Тихоокеанское командование.

Что касается закупок иранской нефти, то ряд индийских чиновников сообщили, что эти закупки могут быть сокращены на 50 процентов.