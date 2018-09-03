Москва, 3 сентября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Хороший урожай зерновых, собранный в 2018 году, позволит не только избежать дефицита зерна на внутреннем рынке России, но и направить часть урожая на экспорт. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

Эваристо Баскенис. Мальчик с корзиной хлеба. 1665

По данным ведомства, урожай зерновых в России, по последним данным, составит порядка 105 млн тонн.

«Этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что прогноз о повышении на 10% с октября 2018 года цены на хлеб из-за удорожания зерна, изменения курса валюты и неурожая, сродни спекуляциям, используемым перекупщиками зерна у крестьян.

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