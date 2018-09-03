Минск, 3 сентября, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Минск усиливает свою активность для вступления во Всемирную торговую организацию и присоединения к соглашению о госзакупках. Сегодня, 3 сентября, об этом журналистам сообщила представитель секретариата ВТО Анна Каролина Мюллер в белорусской столице, где проходит национальный семинар по госзакупкам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Представитель ВТО отметила, что задача экспертов на этом семинаре состоит в том, чтобы донести до государственных органов Белоруссии информацию о соглашении по закупкам в организации. Это может быть необходимо при принятии дальнейших решений. По словам Мюллер, Белоруссия много делает для вступления в ВТО

В свою очередь, за поддержку Белоруссии в вопросе вступления в ВТО секретариат поблагодарил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович. Он надеется, что присоединение страны ко Всемирной торговой организации произойдет «в ближайшем будущем».

Напомним, что Белоруссия первый раз изъявила желание стать членом ВТО еще в 1993 году, однако с тех пор позиция по этому вопросу не раз менялась. Переговоры между Минском и организацией возобновились несколько лет назад. Несмотря на то, что обсуждения условий членства республики еще не завершились, представители ВТО уже активно призывают белорусское руководство «снижать зависимость от рынка одной страны», а именно от России. Сам Минск планирует, что за счёт вступления в ВТО повысить имидж страны для инвесторов, увеличить экспорт товаров. Эксперты же предостерегают, что эта инициатива может обернуться для республики вовсе не так позитивно, как ожидается. Например, Белоруссия рискует стать лишь рынком сбыта дешевых товаров из иных стран Всемирной торговой организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года республика стала на шаг ближе к членству в ВТО: получила статус наблюдателя в комитете ВТО по государственным закупкам. Теперь же планируется, что переговоры по присоединению страны к соглашению по госзакупкам начнут после оформления членства в ВТО.

До вступления в ВТО, как сообщил Владимир Колтович, Белоруссия будет устанавливать механизмы защиты в сфере государственных закупок. Министр антимонопольного регулирования и торговли республики назвал присоединение страны к соглашению «мечом обоюдоострым», поскольку Белоруссия хотя и получает доступ к рынкам стран-участниц организации, а отечественные производители «смогут на равных участвовать в процедурах закупок во многих государствах», но в то же время Минск открывает свой рынок госзакупок.