Грозный, 3 сентября, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал предусмотреть меры, для того чтобы социальное положение жителей республики, которых в первую очередь затронут изменения в пенсионном законодательстве, не ухудшилось. Он поручил парламенту Чечни рассмотреть вопросы, связанные с этим на предстоящей сессии, которая состоится 6 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Мы сохраним в Чечне региональные доплаты и компенсации для граждан этого возраста, а также льготы по социальному и медицинскому обслуживанию лиц старшего поколения», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

По словам главы Чечни, «работа предстоит большая и сложная», но «если сидеть сложа руки, она еще более осложнится». Но, как отметил чеченский лидер, «это не в нашем характере».

Поддерживая предложенные президентом РФ меры, Кадыров высказал уверенность, что «любые экономические проблемы могут быть решены только общими усилиями всех и каждого», только тогда страна сможет «безболезненно пройти этап пенсионной реформы».

Напомним, 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором предложил ряд мер по смягчению пенсионной реформы. В частности, он высказался за снижение возраста выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, сохранение льгот труженикам села и жителям Крайнего Севера, а также льгот по налогам, пообещал предусмотреть увеличение пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста.

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