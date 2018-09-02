Москва, 3 сентября, 2018, 01:59 — ИА Регнум. В Москве разыскивают подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в метрополитене. Об этом сообщает 3 сентября пресс-служба столичного управления МВД России.

Убийство

Как уточняется, инцидент произошёл около полуночи на станции «Курская» Кольцевой линии.

«Неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что неизвестный двумя выстрелами в голову убил сотрудника 4-го отдела УВД на Московском метрополитене. Инцидент произошёл после того, как полицейский остановил подозрительного мужчину для проверки документов.