День знаний в Екатеринбурге: фоторепортаж
Екатеринбург, 2 сентября, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Школьники и студенты всей России пришли вчера, 1 сентября, в свои образовательные учреждения. Кто-то в первый раз.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Педагогам — букеты
Алексей Колчин ИА REGNUM
День знаний в гимназии номер 8 имени Дягилева
Алексей Колчин ИА REGNUM
В школу — с букетом
Алексей Колчин ИА REGNUM
В зале — будущие госслужащие
Алексей Колчин ИА REGNUM
Торжественно-праздничная линейка возле гимназии номер 37
Исключением не стал и Екатеринбург. Корреспондент ИА REGNUM посетил с фотокамерой Суворовское училище, которое в 2018 году отметило своё 75-летие. В День знаний на плацу прошёл торжественный митинг, а 80 юных уральцев посвятили в суворовцы. Их зачислят в пятую роту, выпускником которой был погибший в Сирии при выполнении воинского долга подполковник, Герой России Олег Пешков.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вручение удостоверения суворовца
Алексей Колчин ИА REGNUM
Посвящение в суворовцы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Суворовцы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Суворовцы на плацу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Честь командиру
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздник есть праздник
Также корреспондент ИА REGNUM посетил гимназию №8 имени Дягилева, Уральский институт управления — филиал РАНХиГС, где со студентами встретился уральский полпред Николай Цуканов, и гимназию №37.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Николай Цуканов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Полпред встречается со студентами Уральского филиала РАНХиГС
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вопрос полпреду