Екатеринбург, 2 сентября, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Школьники и студенты всей России пришли вчера, 1 сентября, в свои образовательные учреждения. Кто-то в первый раз.

Алексей Колчин ИА REGNUM Педагогам — букеты

Алексей Колчин ИА REGNUM День знаний в гимназии номер 8 имени Дягилева

Алексей Колчин ИА REGNUM В школу — с букетом

Алексей Колчин ИА REGNUM В зале — будущие госслужащие

Алексей Колчин ИА REGNUM Торжественно-праздничная линейка возле гимназии номер 37

Исключением не стал и Екатеринбург. Корреспондент ИА REGNUM посетил с фотокамерой Суворовское училище, которое в 2018 году отметило своё 75-летие. В День знаний на плацу прошёл торжественный митинг, а 80 юных уральцев посвятили в суворовцы. Их зачислят в пятую роту, выпускником которой был погибший в Сирии при выполнении воинского долга подполковник, Герой России Олег Пешков.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вручение удостоверения суворовца

Алексей Колчин ИА REGNUM Посвящение в суворовцы

Алексей Колчин ИА REGNUM Суворовцы

Алексей Колчин ИА REGNUM Суворовцы на плацу

Алексей Колчин ИА REGNUM Честь командиру

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздник есть праздник

Также корреспондент ИА REGNUM посетил гимназию №8 имени Дягилева, Уральский институт управления — филиал РАНХиГС, где со студентами встретился уральский полпред Николай Цуканов, и гимназию №37.

Алексей Колчин ИА REGNUM Николай Цуканов

Алексей Колчин ИА REGNUM Полпред встречается со студентами Уральского филиала РАНХиГС