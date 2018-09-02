Киев, 2 сентября, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Акция «Зажжем свечу памяти», посвященная памяти детей, погибших во время так называемого «Голодомора» состоялась в Киеве за 85 дней до официального дня памяти жертв «Голодомора», сказано 1 сентября на официальной странице министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«Первая акция в столице Украины посвящена памяти детей, которых убил преступный сталинский режим страшным оружием — голодом. Участники акции зачитали имена 85 погибших от Голодомора детей из списка миллионов и почтили память погибших зажжением свечи. Также состоялась панихида по погибшим и открытие выставки «Украденное детство: дети в годы Голодомора 1932−1933 гг.», — сказано в сообщении.

На акции присутствовал госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц, который также сообщил, что в течение 85 дней внешнеполитическое ведомство страны вместе с украинскими организациями за рубежом проведет ряд «голодоморных» мероприятий.

Напомним, в основе мифа о «Голодоморе», как геноциде украинского народа, лежит трагический факт массового голода в нескольких республиках СССР в 1932−33 году. Украинские пропагандисты утверждают, что с помощью рукотворного голода «сталинская Россия» пыталась лишить Украину волю к сопротивлению «советской оккупации».

Отметим, что попытки создать реальную книгу памяти жертв голода на Украине неизменно оборачиваются неудачей. Во времена президентства Виктора Ющенко авторов «Национальной книги памяти» высмеяли, после того как среди жертв «Голодомора» были обнаружены люди, отравившиеся алкоголем, убитые молнией и даже крупным рогатым скотом.

Читайте также: Украинским школьникам будут еще сильнее промывать мозги «голодомором»