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Украинским школьникам будут еще сильнее промывать мозги «голодомором»

Общество

Миф о «голодоморе 1932–1933 годов» активно используется в русофобской пропаганде

Украинским школьникам будут еще сильнее промывать мозги «голодомором»
Геббельс. Советская карикатура

Киев, 3 августа 2018, 07:53 — REGNUM  На Украине начнут активно внедрять в сознание школьников миф о «голодоморе 1932−1933 годов», сообщает 3 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, в этих целях министерство образования и науки Украины и так называемый национальный музей «Мемориал жертв голодомора» подписали особый меморандум. Стороны договорились, что будут готовить «научно-методическую базу» для средней и высшей школы с целью широкого изучения мифа о «голодоморе».

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Напомним, в 1932—1933 годах на территории СССР начался голод из-за неурожаев и неудачных решений советского руководства. Украинские националисты и русофобы подают этот период как «голодомор», хотя никаких реальных фактов, доказывающих желание советского правительства уничтожать жителей Украины, нет.

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Голод 1932-33 годов на Украине (т.н. голодомор)
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