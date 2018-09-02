Париж, 2 сентября, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Память жертв трагедии в Беслане почтили во Франции участники общественных организаций и жители Парижа, сообщает 2 сентября ИА ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM В память жертв в Беслане

В субботу, в день годовщины бесланской трагедии, в Свято-Троицком соборе Парижа прошла панихида в память о погибших. На богослужении присутствовали прихожане Русской православной церкви, руководители национальной гуманитарной Ассоциации солидарности с детьми Беслана и многочисленные парижане.

В этот же день во Франции прошла франко-российская конференция, посвящённая детям Беслана и жертвам терактов в Париже и Ницце. Она состоялась в Российском духовно-культурном центре. Собравшиеся почтили память жертв трагедий в Беслане, Ницце и Париже минутой молчания.

В конференции участвовал вице-президент Ассоциации жертв теракта в Ницце Жан-Клод Юблер. Он отметил важность психологического сопровождения людей, которым удалось пережить теракт.

«Мы, как никто другой, понимаем бесланскую трагедию, которая и спустя 14 лет продолжает ранить наши души», — сказал Юблер.

Приветствие организаторам конференции направил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, который подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с террористической угрозой во всём мире.

Президент национальной гуманитарной Ассоциации солидарности с детьми Беслана Анри-Поль Фалавинья напомнил, что в канун мероприятий в память о детях Беслана Донецке был совершён новый теракт, в результате которого погиб глава (ДНР) Александр Захарченко.

«Мы ожидаем расследования произошедшего и наказания виновных. Терроризму нет оправдания» — сказал Фалавинья.

Трагедия в городе Беслане произошла 1 сентября 2004 года. Во время праздничной линейки более 30 террористов захватили школу. Людей, в том числе малолетних детей насльно удерживали в спортзале школы в качестве заложников 3 дня, не давая им ни воды ни еды.

Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из них — дети. Ранения получили 810 человек.