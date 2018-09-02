В Ростовской области нашли погребения младенцев в амфорах
Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Древние погребения в амфорах найдены археологической экспедицией, которая занимается раскопками на территории античного города Танаиса в Ростовской области, сообщает 2 сентября ТАСС.
Во время раскопок на территории древнего некрополя исследователями были найдены погребения младенцев в амфорах. Археологи заметили, что в античности младенцев часто хоронили в амфорах. Найденные погребения, по предположениям учёных, могут свидетельствовать о вспышке какой-то болезни, приведшей к увеличению детской смертности.
Доцент кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке археологического музея-заповедника «Танаис» Сергей Ильяшенко пояснил, что амфоры всегда сопровождали греческую цивилизацию. Они использовались и в качестве сосудов для еды и напитков и в качестве последнего пристанища для человека при погребении.
По словам учёного, исследование городского некрополя продолжается. Выявлено уже 17 погребений, все
Напомним, что античный город — музей-заповедник «Танаис» расположен в Ростовской области. Исследования на территории музея-заповедника ведутся с 1955 года. В 2009 году археологический музей-заповедник «Танаис» стал кандидатом в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.