Роспотребнадзор: продажа кофе в школах уже запрещена
Москва, 2 сентября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Продажа кофе в школах не допускается по действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, сообщил 2 сентября Роспотребнадзор в ответ на предложение Геннадия Онищенко.
Сергей Бобров ИА Красная Весна
Чашка кофе
Ранее депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил запретить продажу кофе в российских школах.
Отметим, что в приложении №7 к СанПиН