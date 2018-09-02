Москва, 2 сентября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Продажа кофе в школах не допускается по действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, сообщил 2 сентября Роспотребнадзор в ответ на предложение Геннадия Онищенко.

Сергей Бобров ИА Красная Весна Чашка кофе

Ранее депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил запретить продажу кофе в российских школах.