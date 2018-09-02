Москва, 2 сентября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Продажа кофе в школах не допускается по действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, сообщил 2 сентября Роспотребнадзор в ответ на предложение Геннадия Онищенко.

Сергей Бобров ИА Красная Весна
Чашка кофе

Ранее депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил запретить продажу кофе в российских школах.

Отметим, что в приложении №7 к СанПиН 2.4.5.2409−08 приводится перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений. В этом перечне указан и натуральный кофе. При этом СанПиН допускает реализацию кофейных напитков с сахаром.