Луганск, 2 сентября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике за минувшие сутки не зафиксированы обстрелы со стороны украинских боевиков. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Василий Суриков. Голова крестящегося солдата. 1897

По данным Народной милиции ЛНР, за прошедшие сутки со стороны ВСУ обстрелов территории республики не зафиксировано. В предыдущие сутки также не было обстрелов.

Стоит отметить, что после сообщения о гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в результате террористического акта вооруженные силы ЛНР были приведены в повышенную боевую готовность.

При этом в ДНР фиксируют множественные перемещения войсковых колонн ВСУ на линии фронта. По данным разведки ДНР, украинская сторона готовится к крупномасштабному наступлению.