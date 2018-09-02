Токио, 2 сентября, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что его очередные — 22-е по счету — переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут основательными. Об этом Абэ заявил в интервью газете Sankei, опубликованном сегодня, 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Абэ

Абэ заявил, что надеется на основательную дикуссию с российским лидером. Также глава японского правительства прямо сказал, что его основная цель — это решить проблему принадлежности четырех островов курильской гряды и подписать мирный договор.

Напомним, что японская сторона видит только один вариант решения этого вопроса — Россия должна передать Японии все четыре южные острова курильской гряды. При этом в Японии существуют политические силы, которые предъявляют территориальные претензии к России на всю курильскую гряду островов и даже на южную часть Сахалина.

Российские власти уже сделали определённые уступки японской стороне, согласившись на программу совместного бизнеса с Японией на территории Южных Курил.

Собственно, Абэ едет в Россию 11 сентября, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдёт с 11 по 13 сентября. С собой Абэ везет внушительную делегацию из 400 человек, для того, чтобы создать иллюзию заинтересованности Японии в программе ведения совместного с Россией бизнеса на Курилах.