Вашингтон, 2 сентября, 2018, 07:28 — ИА Регнум. В США рассекретили планы ядерной войны против Советского Союза и Китая. Об этом накануне, 1 сентября, сообщает некомерческая организация «Архив национальной безопасности».

Американские солдаты и ядерный гриб

Речь идёт о документах Единого интегрированного оперативного плана (Single Integrated Operational Plan, или SIOP). Это особый секретный комплекс оперативных документов, который представляет собой подробный регламент боевого применения ядерного оружия вооруженными силами США.

План датирован 1964 годом, и в нём, в частности, говорится о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала СССР. При этом план допускает массовую гибель гражданского населения. По оценкам 1961 года, в результате массированного ядерного удара по СССР должны погибнуть 71% советских граждан, по оценкам 1962 года — предполагается гибель 70 млн граждан СССР.

В документах также значится, что Объединённый комитет начальников штабов ВС США даже рассматривал идею массового уничтожения гражданского населения в качестве главного критерия победы над СССР.

Стоит отметить, что планы ядерного нападения на СССР в США начали составлять практически сразу после окончания Второй мировой войны. Сперва от реализации этих планов США удерживало малое количество ядерных бомб и относительно низкие темпы их производства. Американские стратеги считали, что бомб слишком мало, чтобы нанести СССР критический урон, а перспектива фронтального боестолкновения с советской армией считалась заведомо проигрышной.

Когда же бомб стало достаточно, у СССР появилось собственное ядерное оружие, и США стали опасаться ответного ядерного удара.