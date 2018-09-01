Сочи, Краснодарский край, 2 сентября, 2018, 00:22 — ИА Регнум. В 2018 году по сравнению с 2017 годом по транспортному коридору «Север — Юг» транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. Об этом, по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил его азербайджанский коллега Ильхам Алиев.

Kremlin.ru Ильхам Алиев и Владимир Путин на переговорах

По его словам, так как этот «масштабный глобальный проект будет охватывать страны и континенты», то ожидается дальнейшее увеличение грузоперевозок по транспортному коридору.

Он сообщил, что Азербайджан со своей стороны осуществил уже все важные инфраструктурные проекты в рамках коридора «Север — Юг».

В свою очередь Владимир Путин проинформировал, что строительство моста через реку Самур на границе России и Азербайджана в рамках транспортного коридора завершится в 2019 году.

Глава российского государства напомнил, что товарооборот двух стран в прошлом году вырос почти на 35%, до $2,5 млрд. На азербайджанском рынке работают крупные российские энергетические компании «Газпром», «Транснефть», «Лукойл».

«Вообще энергосистемы России и Азербайджана функционируют в интегрированном режиме. Углубляется и кооперация в промышленной сфере», — приводит слова Путина ТАСС. Он также отметил проекты «КамАЗа», Газпромбанка в Азербайджане.

Транспортный коридор «Север — Юг» рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих стран. Рассчитывается, что коридор позволит сократить сроки доставки грузов в несколько раз.