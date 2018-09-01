Скопье, 2 сентября, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Президент Македонии Георгий Иванов не будет находиться в стране в день проведения референдума об изменении официального названия республики ради членства в Евросоюзе и НАТО, передаёт агентство БГНЕС.

Kremlin.ru Георгий Иванов

Как сообщается, в день голосования глава республики будет находиться в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить с 25 по 30 сентября. Согласно данным на официальном сайте ООН, на 27 сентября намечено выступление Георгия Иванова на заседании Генассамблеи.

Напомним, референдум в Македонии назначен на 30 сентября. На голосование будет вынесен следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО с принятием Договора между Республикой Македония и Республикой Греция?»

Заключённый в июне этого года договор между Скопье и Афинами предусматривает переименование бывшей югославской республики в «Северную Македонию». Соглашение положило конец продолжавшемуся более четверти века спору между двумя странами и открыло для Македонии перспективу вступления в ЕС и НАТО, которому многие годы препятствовала Греция.

Георгий Иванов ранее отказался поддержать окончательный вариант соглашения с Грецией, предусматривающий изменение названия республики в том числе «для внутреннего пользования» и внесение соответствующих изменений в конституцию Македонии. По мнению главы республики, смена названия грозит «уничтожением» 27 лет истории Македонии как независимого государства и не сплотит общество, а приведёт к ещё большему его расколу.

По данным социологических опросов, поддержать переименование страны готовы чуть более 50% граждан. При этом референдум будет носить лишь консультативный характер.