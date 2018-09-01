Москва, 1 сентября, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Уличную программу представит в Москве Международный театральный фестиваль имени Чехова, сообщает 1 сентября телеканал Культура.

Chekhovfest.ru Международный театральный фестиваль им.Чехова

Программа будет представлена 8 и 9 сентября на площадках в Лужниках и на Манежной площади. Здесь выступят театральные труппы из Испании, Тайваня, Франции, Южной Кореи, России, а также театр OLE! (Великобритания-Испания) и Furiosa (Бразилия-Германия). Программа уличных театров на этот раз придётся на День города.

В рамках фестиваля зрителям будет показано более 50 спектаклей и несколько шоу. Гости фестиваля увидят выступление гимнасток из Китая, драконов, акробатов и огненное шоу. Также в программу фестиваля включено выступление театра из Японии Сётику Гранд Кабуки — Тикамацу-дза.

Напомним, что Международный театральный фестиваль имени Чехова — это мероприятие, которое проходит раз в два года в Москве. Фестиваль был учреждён Международной конфедерацией театральных союзов. Впервые фестиваль состоялся в 1992 году.