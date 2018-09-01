Краснодар, 1 сентября, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил всех учащихся страны, преподавателей, педагогов и родителей с Днём знаний. Со словами поздравления он выступил в Сочи во время посещения образовательного центра «Сириус», сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин в образовательном центре «Сириус»

Владимир Путин подчеркнул, что хотя в 2018 году 1 сентября приходится на выходной день, занятия в школах начнутся лишь 3-го, 1 сентября всегда отмечается как День знаний.

«Это и есть праздник, и я от души с этим праздником, с Днём знаний, поздравляю и вас, и всех учащихся нашей огромной страны, всех учащихся, всех преподавателей, учителей, всех родителей. С праздником вас, с Днём знаний!», — сказал глава государства

Особенно президент отметил первоклассников, так как в их жизни начинается новая страница. Они приходят в школу и знакомятся со своими учителями, преподавателями, с новыми друзьями.

«И, что самое главное, они встают на тропу знаний. Не на тропу войны, а именно на тропу дружбы, знаний. У нас в этом году значительное число — миллион восемьсот тысяч детей — идут в первый класс», — подчеркнул президент.

Также Владимир Путин напомнил о том, что за последние годы в России было построено несколько сотен новых школ. И в них уже обучаются 300 тыс. детей, которые, как и в «Сириусе», могут пользоваться современными технологиями, возможностями осваивать изучаемые предметы на современном уровне, а значит — добиваться больших результатов в будущем и иметь возможность наращивать свой потенциал для будущего жизненного успеха.

«Вот этого я и хочу вам пожелать. Желаю вам удачи и счастья. С праздником, с Днём знаний!», — заключил Владимир Путин.